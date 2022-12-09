Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 6%

На 1 декабря этого года в Азербайджане было 1 399 990 налогоплательщиков.

На 1 декабря этого года в Азербайджане было 1 399 990 налогоплательщиков.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

По данным, это на 5,9% больше, чем на 1 декабря прошлого года.

87,4% предпринимателей являются физическими лицами, а 12,6% - юридическими лицами и другими организациями. Это на 5,5 % (80,7% от общего роста) и 9,4% (19,3% от общего роста) больше, чем 1 год назад, соответственно.

За отчетный период количество коммерческих организаций выросло на 10,3%.