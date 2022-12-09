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Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 6%

Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 6% На 1 декабря этого года в Азербайджане было 1 399 990 налогоплательщиков.
Бизнес
9 декабря 2022 г. 15:38
Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 6%

На 1 декабря этого года в Азербайджане было 1 399 990 налогоплательщиков.

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

По данным, это на 5,9% больше, чем на 1 декабря прошлого года.

87,4% предпринимателей являются физическими лицами, а 12,6% - юридическими лицами и другими организациями. Это на 5,5 % (80,7% от общего роста) и 9,4% (19,3% от общего роста) больше, чем 1 год назад, соответственно.

За отчетный период количество коммерческих организаций выросло на 10,3%.

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Версия на английском языке Number of taxpayers increases by 6% in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 6 % artıb

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