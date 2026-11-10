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    Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере зеленой энергетики

    Энергетика
    • 10 ноября, 2026
    • 20:36
    Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере зеленой энергетики

    Азербайджан совместно с Турцией работает над расширением регионального сотрудничества в сфере зеленой энергетики и увеличением возможностей экспорта электроэнергии в Европу.

    Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, отвечая на вопросы журналистов в павильоне Азербайджана, открытом в рамках COP31.

    Замминистра отметил, что формирование новых энергетических связей между Центральной Азией, Каспийским бассейном, Азербайджаном, Турцией, Европой и Черноморским регионом имеет стратегическое значение.

    В рамках этой инициативы впервые планируется объединить электроэнергетические системы Азербайджана и Центральной Азии посредством кабеля, который будет проложен по дну Каспийского моря.

    По словам О. Зейналова, Азербайджан и Турция, как и в традиционной энергетике, играют ведущую роль в развитии зеленой энергетики в регионе. Это сотрудничество будет способствовать укреплению энергетической безопасности не только Европы, но и других регионов.

    "Между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией подписано межправительственное соглашение о создании нового энергетического коридора. Проект предусматривает передачу электроэнергии из Азербайджана в Грузию, а затем через Турцию и Болгарию в Европу".

    О. Зейналов также сообщил, что обсуждаются возможности экспорта электроэнергии из основной части Азербайджана в Турцию через Зангезурский коридор и Нахчыван. Согласно анализу частных консорциумов, в западных регионах Турции, в частности вблизи Стамбула, может возникнуть спрос на электроэнергию мощностью 1 ГВт.

    Замминистра подчеркнул, что передача электроэнергии по маршруту Нахчыван – Эрзурум – Стамбул также может стать коммерчески перспективным проектом.

    По его словам, обсуждается возможность подключения Турции через Черное море к зеленому энергетическому коридору, объединяющему Азербайджан, Грузию, Венгрию и Румынию. В этом направлении уже проведены предварительные переговоры.

    О. Зейналов отметил, что запланированные энергетические коридоры дополняют друг друга. Таким образом, в будущем электроэнергия, поступающая из Центральной Азии через Казахстан и Узбекистан в Азербайджан, может передаваться как через Черное море, так и по маршруту Зангезурский коридор – Нахчыван – Турция.

    В настоящее время проект энергетического коридора Каспий – Черное море – Европа находится на более продвинутой стадии реализации. По его словам, технико-экономическое обоснование проекта уже завершено.

    Замминистра сообщил, что планируется принять окончательное инвестиционное решение в 2028–2029 годах, а в 2032 году ввести в эксплуатацию первую линию: "Предполагается, что ее пропускная мощность составит 1,3 ГВт".

    Орхан Зейналов Зеленая энергетика Азербайджано-турецкое сотрудничество
    Orxan Zeynalov: Azərbaycanla Türkiyə Avropaya yaşıl enerji ixracını artırmağı planlaşdırır
    Azerbaijan, Türkiye expanding co-op in green energy
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