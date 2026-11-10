UKMTO сообщил об атаке на танкер у берегов Омана

Танкер вблизи побережья Омана подвергся атаке.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что об инциденте, произошедшем в 19 морских милях к северо-востоку от Лимы (Оман), сообщил капитан судна.

По его словам, танкер подвергся удару неизвестного снаряда, экипаж находится в безопасности.

О воздействии на окружающую среду не сообщается. Проводится оценка ущерба.