UKMTO сообщил об атаке на танкер у берегов Омана
Другие страны
- 10 ноября, 2026
- 20:33
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Танкер вблизи побережья Омана подвергся атаке.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Отмечается, что об инциденте, произошедшем в 19 морских милях к северо-востоку от Лимы (Оман), сообщил капитан судна.
По его словам, танкер подвергся удару неизвестного снаряда, экипаж находится в безопасности.
О воздействии на окружающую среду не сообщается. Проводится оценка ущерба.
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