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    UKMTO сообщил об атаке на танкер у берегов Омана

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 20:33
    UKMTO сообщил об атаке на танкер у берегов Омана

    Танкер вблизи побережья Омана подвергся атаке.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Отмечается, что об инциденте, произошедшем в 19 морских милях к северо-востоку от Лимы (Оман), сообщил капитан судна.

    По его словам, танкер подвергся удару неизвестного снаряда, экипаж находится в безопасности.

    О воздействии на окружающую среду не сообщается. Проводится оценка ущерба.

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) Оман
    UKMTO Oman sahillərində tankerə hücum barədə məlumat yayıb
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