Число налогоплательщиков в Азербайджане выросло на 6%

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По состоянию на 1 сентября текущего года в Азербайджане насчитывается 1 млн 570 тыс. 205 налогоплательщиков, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики.

Согласно информации, из них 87,2% составили физические лица, 12,8% - юридические лица и другие организации. За последний год число физических лиц увеличилось на 5,9%, а юридических лиц – на 7,3%.

К концу августа число зарегистрированных коммерческих организаций составило 184 820 единиц, что на 10,9% больше прошлогоднего показателя.