АдГ выдвинет на пост президента Германии экс-футболиста Бертольда
- 13 ноября, 2026
- 20:24
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Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выдвинет собственного кандидата в президенты Германии - бывшего футболиста, чемпиона мира 1990 года Томаса Бертольда.
Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.
Вместе с тем, отмечается, что официальные консультации и решение по этому вопросу состоятся в субботу на конференции федерального исполнительного комитета партии с председателями региональных правительств.
По мнению экспертов, у Бертольда, который делал политические заявления во время пандемии коронавируса и критиковал меры, принятые федеральным правительством, нет реальных шансов по избранию на данный пост.
Ранее блок ХДС/ХСС выдвинул кандидатом в президенты председателя ландтага (земельного парламента) Баварии Ильзе Айгнер (Христианско-социальный союз, ХСС). О поддержке Айгнер сигнализировали социал-демократы и "Зеленые", так что большинство в Федеральном собрании на выборах ей обеспечено.
Действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер после двух сроков выдвигать свою кандидатуру больше не может.