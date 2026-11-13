Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    АдГ выдвинет на пост президента Германии экс-футболиста Бертольда

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 20:24
    АдГ выдвинет на пост президента Германии экс-футболиста Бертольда

    Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) выдвинет собственного кандидата в президенты Германии - бывшего футболиста, чемпиона мира 1990 года Томаса Бертольда.

    Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

    Вместе с тем, отмечается, что официальные консультации и решение по этому вопросу состоятся в субботу на конференции федерального исполнительного комитета партии с председателями региональных правительств.

    По мнению экспертов, у Бертольда, который делал политические заявления во время пандемии коронавируса и критиковал меры, принятые федеральным правительством, нет реальных шансов по избранию на данный пост.

    Ранее блок ХДС/ХСС выдвинул кандидатом в президенты председателя ландтага (земельного парламента) Баварии Ильзе Айгнер (Христианско-социальный союз, ХСС). О поддержке Айгнер сигнализировали социал-демократы и "Зеленые", так что большинство в Федеральном собрании на выборах ей обеспечено.

    Действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер после двух сроков выдвигать свою кандидатуру больше не может.

    Франк-Вальтер Штайнмайер Президентские выборы Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Sabiq futbolçu Almaniyada prezidentliyə namizəd olacaq
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