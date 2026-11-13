В Дманиси обнаружили руины неизвестного раннехристианского храма

В раннехристианском монастырском комплексе Нагзаури на юге Грузии археологи обнаружили руины ранее неизвестного храма.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии.

Открытие сделано недалеко от села Гантиади (бывшее Галамша) Дманисского муниципалитета.

Церковь находилась в западной части комплекса. Стены храма сложены из крупных камней. Их толщина достигает 1,5 метра, а сохранившаяся высота - 1,3 метра.

Нагзаури считается одним из важных археологических памятников региона Квемо-Картли. На территории комплекса наряду с несколькими культовыми сооружениями располагались жилые и хозяйственные постройки.

Археологические исследования в Нагзаури ведутся с 2025 года.