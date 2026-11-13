Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Euronews об итогах участия Ильхама Алиева в саммите ЕПС: От энергетики до мирного процесса

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2026
    • 20:41
    Euronews об итогах участия Ильхама Алиева в саммите ЕПС: От энергетики до мирного процесса

    Расширение энергетического сотрудничества с ЕС, стратегическое партнерство с Великобританией, отношения с Украиной и продолжение диалога с Арменией стали ключевыми итогами участия Азербайджана в 9-м саммите Европейского политического сообщества в Дублине.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье Euronews, посвященной встречам президента Ильхама Алиева на полях саммита.

    Издание отмечает, что на полях саммита азербайджанский лидер провел около 12 двусторонних встреч, в ходе которых обсуждались энергетика, транспортные связи, безопасность, технологии и региональное сотрудничество.

    Расширение энергетического сотрудничества с ЕС

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна намерена увеличить и диверсифицировать поставки энергоресурсов в Европу, расширив их географию за пределы 10 государств-членов ЕС, которые уже получают азербайджанский газ.

    На полях саммита глава государства встретился с председателем Европейского совета Антониу Коштой. Стороны обсудили долгосрочные энергетические контракты в контексте успешного сотрудничества Азербайджана и Евросоюза в сфере поставок газа.

    Euronews напоминает, что стратегическое партнерство Азербайджана и Евросоюза в энергетической сфере было установлено в 2022 году.

    Председатель Евросовета подчеркнул взаимную выгоду сотрудничества между сторонами.

    Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан увеличил поставки газа в Евросоюз с 8 млрд до 13 млрд кубометров.

    Сотрудничество также охватывает возобновляемую энергетику, развитие которой является одной из стратегических целей Азербайджана. Алиев указал на соглашение между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией об экспорте "зеленой" энергии на европейские рынки.

    Стороны обсудили развитие транспортных связей в рамках глобального Среднего коридора, соединяющего Азию с Европой через Южный Кавказ, Центральную Азию и Черное море.

    Стратегическое партнерство с Великобританией

    В Дублине президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернем подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве.

    Новая структура партнерства охватывает безопасность, торговлю и инвестиции, возобновляемую энергетику, инфраструктуру, искусственный интеллект и передовые технологии.

    Британские официальные лица назвали подписание декларации исторической вехой. Лидеры двух стран договорились расширять взаимную торговлю и связи между частными компаниями.

    Азербайджан и Великобритания также договорились поддерживать развитие Среднего коридора, транспортных, логистических и инфраструктурных проектов, способствующих трансграничной торговле и инвестициям.

    Продвижение мирного процесса с Арменией

    Ильхам Алиев провел в Дублине новые переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, продолжившими исторический мирный процесс между двумя странами.

    Стороны обсудили укрепление мира, делимитацию границы, объединение электросетей и другие вопросы.

    Лидеры также рассмотрели ход реализации проекта TRIPP, включая планирование его железнодорожной и автомобильной составляющих.

    Расширение европейских контактов

    В Дублине Ильхам Алиев также встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны обсудили модернизацию инфраструктуры Южного газового коридора и развитие двусторонних отношений, важной составляющей которых является Трансадриатический газопровод (TAP).

    На встрече с президентом Молдовы Майей Санду были рассмотрены энергетическое сотрудничество, укрепление энергетической безопасности этой страны, а также развитие торгово-экономических связей.

    Президент Азербайджана также провел переговоры в энергетической сфере с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, отмечает Euronews.

    Ильхам Алиев Никол Пашинян Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Европейский союз (ЕС) Средний коридор Маршрут Трампа (TRIPP) Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Euronews"da İlham Əliyevin Avropa Siyasi Birliyinin Sammitində iştirakına dair məqalə dərc olunub
    Euronews on outcomes of Ilham Aliyev's participation in EPC Summit: From energy to peace process
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