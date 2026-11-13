Премьера Венгрии Мадьяра обвинили в шантаже и домашнем насилии

После показаний экс-министра юстиции Венгрии Юдит Варги об угрозах со стороны бывшего мужа, премьер-министра Петера Мадьяра, против него было подано два заявления о преступлении по подозрению в вымогательстве и домашнем насилии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Magyar Nemzet.

Бывшая депутат парламента от партии "Фидес" Илона Экеш подала заявление в Центральную следственную прокуратуру Венгрии против Мадьяра по подозрению в вымогательстве и домашнем насилии.

В заявлении отмечается, что обращение основано на показаниях Юдит Варги, которые она на этой неделе дала парламентской следственной комиссии по расследованию злоупотреблений в системе исполнительной власти, а также на обнародованных сообщениях медиа.

Согласно заявлению, в январе 2023 года Мадьяр тайно записал разговор в их совместном жилье без ведома и согласия Варги. По утверждению заявительницы, эта запись использовалась для шантажа с января 2023 года по март 2024 года.

В частности, утверждается, что Мадьяр регулярно угрожал Варге, что использует запись для подачи заявления о преступлении, будет требовать ее заключения под стражу или разрушит ее жизнь, если та продолжит процедуру развода или не согласится на выгодные для него условия раздела имущества и определения места проживания детей.

В заявлении отмечается, что под влиянием угроз потерпевшая была вынуждена отложить развод или согласиться на невыгодные для себя условия, что нанесло ей материальный ущерб. Длительное систематическое психологическое давление, как утверждается, также представляло собой форму психологического террора и контроля в супружеских отношениях.