"Черная пятница" поставила в США рекорд по покупкам онлайн

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В начале сезона рождественских распродаж и скидок, 23-го и 24-го ноября, американцы потратили на покупки через интернет рекордную сумму, которая на 17,9% превзошла их расходы в эти дни в 2016 году.

Как передает Report, об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Рейтер.

Согласно исследованию компании Adobe Digital Insights, всего в День благодарения и «черную пятницу» онлайн покупатели в США приобрели товаров на 7,9 млрд долларов.

При этом агентство ожидают, что в "киберпонедельник", который наступает после "черной пятницы", американцы потратят 6,6 млрд долларов, что сделает этот день крупнейшим в истории распродаж.

По данным маркетинговой компании Criteo, 40% покупок в "черную пятницу" были сделаны с мобильных телефонов, тогда как в прошлом году доля мобильных покупателей составляла 29%.

Reuters также отмечает, что в этом году было зафиксировано довольно мало свидетельств "безумия покупателей", несмотря на то, что обычные магазины предлагали большие скидки, подарки и другие меры стимулирования. Многие покупатели заявляли, что приходили в магазины посмотреть товары, чтобы потом купить их через интернет.