Чехия может сотрудничать с Алятской свободной экономической зоной

Чехия может сотрудничать с Азербайджаном в рамках Алятской свободной экономической зоны.

Чехия может сотрудничать с Азербайджаном в рамках Алятской свободной экономической зоны.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, об этом заявил заместитель министра экономики, сопредседатель смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Чехии Сахиб Мамедов на встрече с руководителем Чешско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Палаты депутатов парламента Чехии Яном Кубиком.

Заместитель министра отметил, что смешанная комиссия является полезной платформой для укрепления торгово-экономического партнерства. Бизнес-конференция, организованная в марте этого года в рамках 5-го заседания комиссии в Праге, и переговоры с руководителями чешских компаний способствовали развитию делового диалога.

Было отмечено, что между странами имеются широкие возможности для расширения сотрудничества в инвестиционной, торговой, промышленной, инновационной, транспортно-транзитной и туристической сферах. Наряду с этим, возможно сотрудничество с чешскими компаниями в рамках действующих в Азербайджане промышленных зон.