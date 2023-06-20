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Чехия может сотрудничать с Алятской свободной экономической зоной

Чехия может сотрудничать с Алятской свободной экономической зоной Чехия может сотрудничать с Азербайджаном в рамках Алятской свободной экономической зоны.
Бизнес
20 июня 2023 г. 17:01
Чехия может сотрудничать с Алятской свободной экономической зоной

Чехия может сотрудничать с Азербайджаном в рамках Алятской свободной экономической зоны.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, об этом заявил заместитель министра экономики, сопредседатель смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Чехии Сахиб Мамедов на встрече с руководителем Чешско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Палаты депутатов парламента Чехии Яном Кубиком.

Заместитель министра отметил, что смешанная комиссия является полезной платформой для укрепления торгово-экономического партнерства. Бизнес-конференция, организованная в марте этого года в рамках 5-го заседания комиссии в Праге, и переговоры с руководителями чешских компаний способствовали развитию делового диалога.

Было отмечено, что между странами имеются широкие возможности для расширения сотрудничества в инвестиционной, торговой, промышленной, инновационной, транспортно-транзитной и туристической сферах. Наряду с этим, возможно сотрудничество с чешскими компаниями в рамках действующих в Азербайджане промышленных зон.

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Версия на английском языке ФотоCzechia may cooperate with Azerbaijan's Alat Free Economic Zone
Версия на азербайджанском языке ФотоÇexiya Ələt Azad İqtisadi Zonası ilə əməkdaşlıq edə bilər

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