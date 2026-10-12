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    Чехия инвестировала в Азербайджан $74 млн

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 10:49
    Чехия инвестировала в Азербайджан $74 млн

    Прямые инвестиции Чехии в Азербайджан достигли $74 млн.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель делегации Азербайджана Юсиф Абдуллаев на Азербайджано-чешском бизнес-форуме.

    По его словам, инвестиционное сотрудничество развивается в обоих направлениях:

    "С 1995 года по конец первого полугодия 2026 года объем прямых инвестиций Чехии в Азербайджан достиг около $74 млн. Около $70 млн из них направлено в очень важный для нас ненефтегазовый сектор. За тот же период объем прямых инвестиций Азербайджана в Чехию также составил около $70 млн".

    Абдуллаев отметил, что в настоящее время в Азербайджане работают 34 чешские компании в различных секторах, включая сельское хозяйство, промышленность, транспорт, строительство, торговлю и услуги:

    "Транспорт и логистика также открывают хорошие перспективы для будущего сотрудничества. В 2025 году объем транзитных перевозок между нашими странами достиг 32 тыс. тонн. В этой сфере, где важную роль играют коридоры "Восток-Запад" и "Север-Запад", зафиксирован рост на 47%".

    Транспорт и логистика Прямые инвестиции Юсиф Абдуллаев Азербайджано-чешские отношения
    Çexiyanın Azərbaycana ümumi investisiya qoyuluşu açıqlanıb
    Czech investment in Azerbaijan reaches $74 million
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