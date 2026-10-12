Çexiyanın Azərbaycana ümumi investisiya qoyuluşu açıqlanıb
- 12 oktyabr, 2026
- 10:18
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Çexiyadan Azərbaycana birbaşa investisiyalar 74 milyon ABŞ dollarına çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəsmi təmsilçisi Yusif Abdullayev Azərbaycan-Çexiya Biznes Forumunda bildirib.
Onun sözlərinə görə, investisiya əməkdaşlığı hər iki istiqamətdə inkişaf edir: "1995-ci ildən 2026-cı ilin birinci yarısının sonunadək Çexiyadan Azərbaycana birbaşa investisiyaların həcmi təxminən 74 milyon dollara çatıb. Bunun təxminən 70 milyon dolları bizim üçün çox mühüm olan qeyri-neft-qaz sektoruna yönəldilib. Eyni dövrdə Azərbaycanın Çexiyaya birbaşa investisiyalarının həcmi də təxminən 70 milyon dollar təşkil edib".
Y.Abdullayev qeyd edib ki, hazırda kənd təsərrüfatı, sənaye, nəqliyyat, tikinti, ticarət və xidmətlər daxil olmaqla müxtəlif sektorlarda 34 Çexiya şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir: "Nəqliyyat və logistika da gələcək əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər yaradır. 2025-ci ildə ölkələrimiz arasında tranzit daşımalarının həcmi 32 min tona çatıb. "Şərq-Qərb" və "Şimal-Qərb" dəhlizlərinin mühüm rol oynadığı bu sahədə 47 %-lik artım qeydə alınıb".