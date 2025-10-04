Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    ЦБА назвал причины роста цен на жилье в Азербайджане

    Бизнес
    • 04 октября, 2025
    • 09:45
    ЦБА назвал причины роста цен на жилье в Азербайджане

    За последние 5 лет (по сравнению с июнем 2020 года) цены на жилье на первичном и вторичном рынках в Азербайджане выросли на 46%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

    Согласно документу, цены на жилье на первичном и вторичном рынках продолжают расти.

    "В 2020 году в связи с пандемией на рынке недвижимости наблюдалась относительная стабильность цен, однако в последующие годы наблюдались тенденции роста", - сообщает ЦБА.

    В первом полугодии текущего года наблюдались колебания объемов инвестиций в строительный сектор. Однако объемы средств, направляемых на строительство жилых зданий, и их доля в инвестициях в основной капитал демонстрируют тенденцию к увеличению. В последнее время эта тенденция еще более усилилась и привела к повышению рыночной активности. Увеличение инвестиций в строительство жилых домов связано как с высоким спросом, так и с новыми проектами, реализуемыми государственным и частным секторами, отмечается в отчете.

    "В целом, ожидается, что на фоне восстановления инвестиционных потоков, строительных работ, проводимых в стране, в том числе продолжения процесса оформления документов на дома без документов на основании распоряжения президента, активность в строительном секторе и на рынке недвижимости останется высокой", - говорится в сообщении.

