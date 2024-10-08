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Бывший министр Малайзии: Халяльная индустрия стала глобальным бизнес-направлением

Бывший министр Малайзии: Халяльная индустрия стала глобальным бизнес-направлением Халяльная индустрия сегодня интересует только мусульман, она превратилась в важное бизнес-направление на глобальном уровне.
Бизнес
8 октября 2024 г. 17:04
Бывший министр Малайзии: Халяльная индустрия стала глобальным бизнес-направлением

Халяльная индустрия сегодня интересует только мусульман, она превратилась в важное бизнес-направление на глобальном уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель офиса премьер-министра Малайзии, бывший министр по делам религии Муджахид Юсуф Рава на Форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum) в Баку.

"Малайзия стала первой мусульманской страной, которая в 1974 году инициировала развитие халяльного сектора. Целью этой инициативы было удовлетворение потребностей уммы и переход к более ответственному потреблению. Сегодня халяльная индустрия принадлежит не только мусульманам. Со временем этот термин приобрел более широкий контекст и превратился в значимую сферу бизнеса", — подчеркнул он.

Рава также отметил, что концепция халяль изначально была направлена на удовлетворение потребностей мусульман, однако с ростом спроса увеличилась и стоимость халяльного рынка, что привело к его глобализации.

По его словам, для дальнейшего развития халяльного сектора возникает необходимость признания и принятия халяльных стандартов на глобальном уровне.

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Версия на азербайджанском языке Malayziyanın keçmiş naziri: "Halal sənayesi qlobal biznes istiqamətinə çevrilib"

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