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Более половины женщин-предпринимателей в Азербайджане работают в сфере услуг

Более половины женщин-предпринимателей в Азербайджане работают в сфере услуг По состоянию на 1 января этого года 21,4% предпринимателей, зарегистрированных для занятия предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в Азербайджане, составляют женщины.
Бизнес
8 марта 2022 г. 11:06
Более половины женщин-предпринимателей в Азербайджане работают в сфере услуг

По состоянию на 1 января этого года 21,4% предпринимателей, зарегистрированных для занятия предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в Азербайджане, составляют женщины.

Как сообщили Report в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики, 30,5% женщин-предпринимателей зарегистрировано в Баку, 10,1% - в Лянкяран-Астаре, 8,8% - в Газах-Товузе, остальные - в других экономических районах. Большинство женщин-предпринимателей заняты в сфере услуг (52,4%), сельском хозяйстве (24%) и других областях.

Содействие женской самозанятости и предпринимательству, поддержка развития женского предпринимательства является одним из приоритетов KOBIA. В прошлом году около 9 000 женщин-предпринимателей и женщин, желающих открыть свой бизнес, воспользовались услугами обучения и консультирования, организованными Центрами развития МСБ при Агентстве. 21% предпринимателей и менеджеров, воспользовавшихся международной программой обучения - женщины.

Ассоциация по развитию женского предпринимательства активно представлена в Общественном совете при Агентстве.

На сегодняшний день KOBİA получила более 1 000 заявок от предпринимателей, желающих открыть бизнес на освобожденных территориях и предлагающих свои услуги, из них примерно 50 заявок поступили от женщин-предпринимателей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qadın sahibkarların yarıdan çoxu xidmət sektorunda fəaliyyət göstərir

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