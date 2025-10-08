Более 40 млн курильщиков в мире перешли на бездымные табачные продукты

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    • 15:00
    Более 40 миллионов курильщиков по всему миру уже перешли на менее вредные бездымные табачные продукты.

    Как передает Report, об этом сообщили на конференции Technovation, проходящей сегодня в Дубае.

    Мероприятие, традиционно организуемое компанией Philip Morris International (PMI), посвящено вопросам снижения вреда от курения и внедрению инновационных решений в табачной индустрии.

    По данным экспертов, около 80% из более чем 1 миллиарда курильщиков на планете проживают в странах с развивающейся экономикой.

    Согласно информации Министерства здравоохранения Японии, после появления на рынке бездымных альтернатив распространенность курения снизилась на 50%. В Швеции, где такие продукты широко доступны, доля курильщиков упала до 5% населения. В то же время, в странах, где бездымные продукты запрещены, уровень курения либо остается стабильным, либо снижается незначительно.

    Исследования показывают, что сигаретный дым содержит множество вредных и канцерогенных веществ, тогда как в бездымных продуктах их уровень на 95% ниже, согласно результатам исследований PMI. Эти данные подтверждены рядом независимых организаций по всему миру.

    Сегодня более 99% инвестиций PMI направлены на разработку и коммерциализацию бездымных табачных продуктов, доля которых уже составляет свыше 40% валовых доходов компании.

    Организаторы конференции отметили, что число курильщиков, готовых перейти на менее вредные альтернативы, может значительно возрасти при поддержке со стороны регулирующих органов и правительств. Однако во многих странах по-прежнему сохраняется скептицизм в отношении инноваций табачной индустрии.

