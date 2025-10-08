Более 40 млн курильщиков в мире перешли на бездымные табачные продукты

Более 40 миллионов курильщиков по всему миру уже перешли на менее вредные бездымные табачные продукты.

Как передает Report, об этом сообщили на конференции Technovation, проходящей сегодня в Дубае.

Мероприятие, традиционно организуемое компанией Philip Morris International (PMI), посвящено вопросам снижения вреда от курения и внедрению инновационных решений в табачной индустрии.

По данным экспертов, около 80% из более чем 1 миллиарда курильщиков на планете проживают в странах с развивающейся экономикой.

Согласно информации Министерства здравоохранения Японии, после появления на рынке бездымных альтернатив распространенность курения снизилась на 50%. В Швеции, где такие продукты широко доступны, доля курильщиков упала до 5% населения. В то же время, в странах, где бездымные продукты запрещены, уровень курения либо остается стабильным, либо снижается незначительно.

Исследования показывают, что сигаретный дым содержит множество вредных и канцерогенных веществ, тогда как в бездымных продуктах их уровень на 95% ниже, согласно результатам исследований PMI. Эти данные подтверждены рядом независимых организаций по всему миру.

Сегодня более 99% инвестиций PMI направлены на разработку и коммерциализацию бездымных табачных продуктов, доля которых уже составляет свыше 40% валовых доходов компании.

Организаторы конференции отметили, что число курильщиков, готовых перейти на менее вредные альтернативы, может значительно возрасти при поддержке со стороны регулирующих органов и правительств. Однако во многих странах по-прежнему сохраняется скептицизм в отношении инноваций табачной индустрии.