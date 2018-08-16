Bloomberg: В России верят, что Дональд Трамп хочет укрепить связи между Москвой и Вашингтоном

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ "В России надеются, что президент США Дональд Трамп сможет выполнить свои обещания и улучшить отношения Москвы и Вашингтона".

Как передает Report, об этом со ссылкой на неназванных чиновников и других собеседников, близких к руководству России, сообщает Bloomberg.

По их словам, поступившие в Конгресс США законопроекты о введении новых санкций против России никак не связаны с президентом Дональдом Трампом: "Все понимают, что Трамп должен был отреагировать на движение в конгрессе и что для него важно остановить его".

По сведениям агентства, Россия пока занимает выжидательную позицию в связи с возникшей ситуацией и ограничивается только "злобной риторикой".

В Кремле верят, что личные отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным теплые и американский лидер искренне хочет укрепить связи между Москвой и Вашингтоном.