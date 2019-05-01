Предприниматели Азербайджана получили экспортные поощрения на 12 млн манатов

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В первом квартале этого года на объектах предпринимательства Азербайджана проведено 438 проверок.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель министра экономики Ниязи Сафаров на презентации проекта "Дом МСБ" (Дом малого и среднего бизнеса) в Баку.

Заместитель министра также прокомментировал последнюю ситуацию в промышленных кварталах и парках страны: "В настоящее время в промышленных кварталах действует около 60 резидентов. Объем их инвестиций составляет около 3 млрд манатов. Из них 540 млн манатов пришлось на начальный период. На сегодняшний день действует 33 из 43 предприятий, которым предоставлен статус резидента в индустриальных парках. Всего резиденты вложили 5,6 млрд манатов. Ведется соответствующая работа по вложению еще 372 млн манатов, открытию более 950 рабочих мест в дальнейшем этапе. В Нефтчалинском и Масаллинском промышленных кварталах объем инвестиций составил 51 млн манатов, создано свыше 700 рабочих мест. Резиденты Гаджигабульского и Сабирабадского промышленных кварталов ведут работы по вложению инвестиций в размере 81 млн манатов и открытию 1 200 рабочих мест".

Кроме того, по словам Н.Сафарова, на сегодняшний день выданы 362 сертификата поощрения инвестиций: "В эти проекты, охватывающие 8 экономических районов Азербайджана, планируется инвестировать до 3,1 млрд долларов, а также открыть до 23 тысяч новых рабочих мест".

Замминистра также сказал, что количество видов деятельности, на которые требуется лицензия, сократилось с 59 до 37. На сегодняшний день выполнено 28 экспортных миссий, сумма экспортных поощрений составила около 12 млн манатов.