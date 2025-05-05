Беларусь рассматривает Азербайджан как логистический хаб для экспорта в Иран, Кувейт и ОАЭ

РУП "Белтаможсервис", логистический оператор Беларуси, рассматривает возможность установления договорных отношений с Азербайджаном для организации доставки белорусских экспортных товаров в Иран, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

РУП "Белтаможсервис", логистический оператор Беларуси, рассматривает возможность установления договорных отношений с Азербайджаном для организации доставки белорусских экспортных товаров в Иран, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает Report, об этом заявила директор филиала РУП "Белтаможсервис" Марина Белоусова в ходе проходящего в Баку азербайджано-белорусского бизнес-форума.

"С февраля 2025 года "Белтаможсервис" участвует в пилотном проекте Республики Беларусь по доставке товаров в страны так называемой дальней дуги. Этот проект предусматривает доставку продукции сухопутным транспортом через российские порты с последующей морской отправкой в различные регионы мира", - отметила она.

По ее словам, даже за короткий срок реализации проекта удалось получить важный опыт, понять логистическую систему доставки и уровень спроса со стороны белорусских экспортеров, а также заинтересованность зарубежных партнеров в поставках белорусских товаров.

"Основными направлениями экспорта выступают продукция деревообработки, целлюлоза и продукты питания. Следующим этапом в развитии как логистического оператора "Белтаможсервис", так и экспортной стратегии Беларуси является сотрудничество с Азербайджаном. Мы рассматриваем эту страну не только как торгового партнера, но и как важное логистическое звено для выхода на рынки Ирана, Кувейта и ОАЭ", - добавила М.Белоусова.