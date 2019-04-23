Число граждан-банкротов в России превысило 100 тыс. человек

Количество банкротов в России выросло за I квартал 2019 года более чем на 9 тыс. человек, а в общей сложности с момента вступления в силу закона о банкротстве физических лиц более 100 тыс. человек в стране официально признаны банкротами и списали все свои долги.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, такую информацию приводит аналитическая служба юридической компании «Стопдолг».

Как уточняется, на конец марта в едином федеральном реестре сведений о банкротстве зарегистрировано 104 722 банкрота среди граждан (без статуса индивидуального предпринимателя). В марте банкротами признаны 4 203 человека.

Больше всего банкротов-физлиц по-прежнему в Москве и Московской области: 8 263 и 6 280 человек. Тройку замыкает Санкт-Петербург (5 168). В десятку регионов по количеству граждан-банкротов входят также Башкирия, Свердловская и Самарская области, Краснодарский край, Новосибирская, Ростовская и Челябинская области.

Коэффициент банкротств (количество дел о банкротстве на 100 тыс. человек населения) наиболее высок в Вологодской области: 201 банкрот на 100 тыс. человек. Второе место занимает Калмыкия (142 дела), третье — Рязанская область (121 дело). Четвертое место поделили Пензенская и Белгородская области, где уже по 119 банкротов на 100 тыс. человек. В десятку регионов с самой большой долей банкротов входят также Омская, Архангельская, Новосибирская, Самарская области и Башкирия.

В целом по стране коэффициент на 1 апреля 2019 года составляет 72 банкрота на 100 тыс. человек населения.

Директор компании «Стопдолг» Валентина Зебницкая прогнозирует существенный прирост числа банкротов в 2019 году: до 50% по отношению к предыдущему периоду.

«Если за 2018 год в России банкротами стали 43 678 граждан, то по итогам 2019-го эта цифра может достигнуть 65 тысяч человек, ― отмечает она. ― Однако и эта цифра недостаточна для оптимистичных выводов о том, что закон заработал в полную силу. Динамика роста могла бы быть выше, если бы не два фактора: низкая юридическая грамотность граждан и дороговизна процедуры банкротства. Ситуацию может изменить принятие долгожданного закона об упрощенной процедуре банкротства физических лиц. В случае если это произойдет, рост количества банкротств может достигнуть 80% по отношению к предыдущему периоду».