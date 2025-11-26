Балым Жасыбек: Казахстан ожидает прорыв на рынках капитала в сотрудничестве с Азербайджаном

В сотрудничестве Азербайджана и Казахстана на рынках капитала ожидается существенный прорыв.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Фонда национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" Балым Жасыбек на Каспийском инвестиционном форуме (Caspian İnvestment Forum) в Баку.

По ее словам, Азербайджан, располагающийся в выгодной стратегической зоне на берегу Каспия и обладающий развитой транспортной, телекоммуникационной и промышленной инфраструктурой, представляет значительный интерес и для Казахстана.

"Например, недавно, во время визита президента Азербайджана в Казахстан, был подписан Меморандум о сотрудничестве между "Самрук-Казына" и Азербайджанским транспортно-коммуникационным холдингом (AZCON), который хочет вывести свои компании на открытый рынок. Сотрудничество уже началось", - сказала она.

Жасыбек добавила, что ранее Фонд сотрудничал с AZCON по реализации ряда инвестиционных проектов.

"Также мы развиваем сотрудничество с Государственной нефтяной компанией Азербайджана и Азербайджанским инвестиционным холдингом, которые являются крупными институциональными инвесторами. Поэтому знакомство казахстанцев со стратегически важными азербайджанскими компаниями станет еще одним шагом к сотрудничеству. Это повысит интерес наших граждан к азербайджанским компаниям. Считаю, что в будущем это станет большим прорывом".