Балым Жасыбек: Казахстан ожидает прорыв на рынках капитала в сотрудничестве с Азербайджаном

    Бизнес
    • 26 ноября, 2025
    • 12:21
    В сотрудничестве Азербайджана и Казахстана на рынках капитала ожидается существенный прорыв.

    Как сообщает Report, об этом заявила представитель Фонда национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" Балым Жасыбек на Каспийском инвестиционном форуме (Caspian İnvestment Forum) в Баку.

    По ее словам, Азербайджан, располагающийся в выгодной стратегической зоне на берегу Каспия и обладающий развитой транспортной, телекоммуникационной и промышленной инфраструктурой, представляет значительный интерес и для Казахстана.

    "Например, недавно, во время визита президента Азербайджана в Казахстан, был подписан Меморандум о сотрудничестве между "Самрук-Казына" и Азербайджанским транспортно-коммуникационным холдингом (AZCON), который хочет вывести свои компании на открытый рынок. Сотрудничество уже началось", - сказала она.

    Жасыбек добавила, что ранее Фонд сотрудничал с AZCON по реализации ряда инвестиционных проектов.

    "Также мы развиваем сотрудничество с Государственной нефтяной компанией Азербайджана и Азербайджанским инвестиционным холдингом, которые являются крупными институциональными инвесторами. Поэтому знакомство казахстанцев со стратегически важными азербайджанскими компаниями станет еще одним шагом к сотрудничеству. Это повысит интерес наших граждан к азербайджанским компаниям. Считаю, что в будущем это станет большим прорывом".

    "Samruk-Kazyna": Azərbaycanın kapital bazarı ilə əməkdaşlıqda böyük irəliləyiş olacaq

