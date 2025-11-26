İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    "Samruk-Kazyna": Azərbaycanın kapital bazarı ilə əməkdaşlıqda böyük irəliləyiş olacaq

    Biznes
    • 26 noyabr, 2025
    • 11:39
    Samruk-Kazyna: Azərbaycanın kapital bazarı ilə əməkdaşlıqda böyük irəliləyiş olacaq

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında kapital bazarları ilə bağlı əməkdaşlıqda böyük irəliləyiş olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın "Samruk-Kazyna" Milli Rifah Fondunun nümayəndəsi Balım Jasıbek Bakıda keçirilən "Caspian İnvestment Forum"da bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan çox strateji mövqedə - Xəzər dənizinin sahilində yerləşir, ölkənin inkişaf etmiş nəqliyyat, telekommunikasiya və sənaye sektorları var: "Düşünürəm ki, bu, Qazaxıstan üçün də çox cəlbedicidir. Məsələn, bu yaxınlarda Azərbaycan Prezidentinin Qazaxıstana səfəri zamanı "Samruk Kazına" ilə şirkətlərini açıq bazara çıxarmaq istəyən Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqi (AZCON) arasında Əməkdaşlıq Memorandumu mübadilə edilib, əməkdaşlığa başlanılıb.

    Biz onsuz da birlikdə bəzi investisiya layihələrini həyata keçirmək üçün əməkdaşlıq edirik. Böyük institusional investorlar olan Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi ilə əməkdaşlığı da inkişaf etdiririk. ​Buna görə də, Azərbaycanın strateji şirkətlərini Qazaxıstan xalqı ilə tanış etmək əməkdaşlığa doğru daha bir addım olacaq. Xalqımızın Azərbaycan şirkətlərinə olan marağını artıracaq. Beləliklə, düşünürəm ki, gələcəkdə bu, böyük irəliləyiş olacaq".

    "Samruk-Kazyna"
    Балым Жасыбек: Казахстан ожидает прорыв на рынках капитала в сотрудничестве с Азербайджаном

    Son xəbərlər

    12:47

    Bakıda marketdə bıçaqla quldurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:45
    Foto

    Azərbaycanda daha iki texniki reqlament layihəsinin ictimai dinləməsi olub

    Biznes
    12:44

    Bakıda turistin pulu oğurlanıb

    Hadisə
    12:42

    Sumqayıtda 8500 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:39

    Tarqat Aldıbergenov: "Orta Dəhlizə Çin şirkətinin qoşulması daşımaları 2 dəfə artıracaq"

    İnfrastruktur
    12:38

    "Qazaxıstan Dəmir Yolu": Azərbaycanla yük daşımaları kəskin artıb

    İnfrastruktur
    12:33

    PUA hücumlarından sonra Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun terminalında neft yüklənməsi bərpa edilib

    Region
    12:30

    Monqolustan MDB Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasına daxil ola bilər

    İnfrastruktur
    12:26

    BFB: Gələn ildən istiqrazlar bütün Azərbaycan vətəndaşları üçün əlçatan ola bilər

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti