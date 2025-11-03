Бакинский торговый центр существенно сократил уставный капитал

Бакинский торговый центр снизил уставный капитал с 7,1 млн до 2,5 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на издание "Вергиляр", таким образом, уставный капитал сократился на 4,6 млн манатов или примерно в 2,8 раза.

Кредиторы компании могут направлять свои требования в течение одного месяца по адресу: г. Баку, Низаминский район, ул. Бахруза Нуриева, дом 30, кв. 67.

Напомним, что ООО "Бакинский торговый центр" зарегистрирован в качестве юридического лица в 2024 году.