Бакинский торговый центр существенно сократил уставный капитал
Бизнес
- 03 ноября, 2025
- 11:48
Бакинский торговый центр снизил уставный капитал с 7,1 млн до 2,5 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на издание "Вергиляр", таким образом, уставный капитал сократился на 4,6 млн манатов или примерно в 2,8 раза.
Кредиторы компании могут направлять свои требования в течение одного месяца по адресу: г. Баку, Низаминский район, ул. Бахруза Нуриева, дом 30, кв. 67.
Напомним, что ООО "Бакинский торговый центр" зарегистрирован в качестве юридического лица в 2024 году.
