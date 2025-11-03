İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    "Bakı Ticarət Mərkəzi" nizamnamə kapitalını kəskin azaldır

    Biznes
    • 03 noyabr, 2025
    • 11:26
    Bakı Ticarət Mərkəzi nizamnamə kapitalını kəskin azaldır

    "Bakı Ticarət Mərkəzi" MMC nizamnamə kapitalını 4,6 milyon manat və yaxud 2,8 dəfə azaladaraq 7,1 milyon manatdan 2,5 milyon manata endirdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, kreditorlar tələblərini bir ay müddətində Bakı şəhəri Nizami rayonu, Bəhruz Nuriyev küçəsi, ev 30, mənzil 67 ünvanına bildirə bilərlər.

    Xatırladaq ki, "Bakı Ticarət Mərkəzi" 2024-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb.

