Бакинский бизнес-центр передан в подчинение Минкультуры

Бакинский бизнес-центр передан в подчинение Министерства культуры Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению Кабинета министров, в связи с передачей ООО "Бакинский бизнес-центр" в подчинение Министерству культуры внесены изменения в перечни подведомственных учреждений Министерства экономики и Министерства культуры, утвержденные решениями Кабинета министров от 30 ноября 2010 года и 17 июня 2014 года соответственно.

Министерствам экономики и культуры поручено в установленном законодательством порядке решить вопросы, вытекающие из данного решения.