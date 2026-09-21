Бакинский бизнес-центр передан в подчинение Минкультуры
Бизнес
- 21 сентября, 2026
- 17:23
Бакинский бизнес-центр передан в подчинение Министерства культуры Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению Кабинета министров, в связи с передачей ООО "Бакинский бизнес-центр" в подчинение Министерству культуры внесены изменения в перечни подведомственных учреждений Министерства экономики и Министерства культуры, утвержденные решениями Кабинета министров от 30 ноября 2010 года и 17 июня 2014 года соответственно.
Министерствам экономики и культуры поручено в установленном законодательством порядке решить вопросы, вытекающие из данного решения.
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