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    Бакинский бизнес-центр передан в подчинение Минкультуры

    Бизнес
    • 21 сентября, 2026
    • 17:23
    Бакинский бизнес-центр передан в подчинение Минкультуры

    Бакинский бизнес-центр передан в подчинение Министерства культуры Азербайджана.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно решению Кабинета министров, в связи с передачей ООО "Бакинский бизнес-центр" в подчинение Министерству культуры внесены изменения в перечни подведомственных учреждений Министерства экономики и Министерства культуры, утвержденные решениями Кабинета министров от 30 ноября 2010 года и 17 июня 2014 года соответственно.

    Министерствам экономики и культуры поручено в установленном законодательством порядке решить вопросы, вытекающие из данного решения.

    Али Асадов Бакинский бизнес-центр
    "Bakı Biznes Mərkəzi" Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib

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