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    "Bakı Biznes Mərkəzi" Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib

    Biznes
    • 21 sentyabr, 2026
    • 17:19
    Bakı Biznes Mərkəzi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib

    Nazirlər Kabineti "Bakı Biznes Mərkəzi" MMC-nin Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilməsi və 30 noyabr 2010-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "İqtisadiyyat Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısı"nda və 17 iyun 2014-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Mədəniyyət Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı"nda dəyişiklik edilməsi haqqında qərar qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    İqtisadiyyat Nazirliyi və Mədəniyyət Nazirliyi qərardan irəli gələn məsələləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həll etməlidir.

    Nazirlər Kabineti Əli Əsədov Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi Bakı Biznes Mərkəzi MMC
    Бакинский бизнес-центр передан в подчинение Минкультуры

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