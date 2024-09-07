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Бахрейн введет налог на прибыль в размере 15% для транснациональных корпораций

Бахрейн введет налог на прибыль в размере 15% для транснациональных корпораций Бахрейн введет внутренний минимальный налог на прибыль (Domestic Minimum Top-up Tax, DMTT) для транснациональных корпораций. Новые правила приняты в рамках глобальной налоговой реформы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Бизнес
7 сентября 2024 г. 16:19
Бахрейн введет налог на прибыль в размере 15% для транснациональных корпораций

Бахрейн введет внутренний минимальный налог на прибыль (Domestic Minimum Top-up Tax, DMTT) для транснациональных корпораций. Новые правила приняты в рамках глобальной налоговой реформы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Бахрейнское информационное агентство.

В соответствии с новым законом прибыль международных групп компаний, полученная в стране, будет облагаться налогом в размере 15%. Введенные требования распространяются на предприятия, консолидированная годовая выручка которых превышает 750 млн евро. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.

Система налогообложения в Бахрейне считается одной из самых благоприятных для ведения бизнеса. В королевстве нет налога на доходы физических лиц, корпоративный налог распространяется только на нефтегазовый сектор, налог на добавленную стоимость составляет всего 5%. Новые правила для транснациональных корпораций фактически означают, что Бахрейн присоединился к глобальной антиофшорной инициативе ОЭСР, которая была запущена в 2021 году.

На сегодняшний день глобальную налоговую реформу ОЭСР поддержали более 130 стран. Она должна осуществляться по двум направлениям, известным как Pillar 1 и Pillar 2. Первое предусматривает введение минимального налога на прибыль корпораций в размере 15% в целях ограничения конкуренции между странами с высокими и низкими налогами. Второе подразумевает установление налога на транснациональные корпорации, который будет уплачиваться не в странах регистрации этих компаний, а там, где они осуществляют операционную деятельность и получают прибыль.

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