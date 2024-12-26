Багдад Амреев: ОТГ должна инвестировать в промышленность будущего

Организация тюркских государств (ОТГ) должна инвестировать в промышленность будущего и формировать необходимые для этого навыки.

Организация тюркских государств (ОТГ) должна инвестировать в промышленность будущего и формировать необходимые для этого навыки.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев на Генассамблее Союза торгово-промышленных палат тюркских государств в Баку.

"Как мы подчеркнули на COP29, мы должны ускорить "зеленый переход", потому что других альтернатив нет", - отметил он.

Амреев сообщил, что возглавляемый им фонд будет предоставлять финансовую поддержку национальным, совместным и региональным проектам, способствующим увеличению торговли и инвестиций, расширению транспортных, энергетических и цифровых связей, а также техническую поддержку МСБ и стартапам.