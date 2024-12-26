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Багдад Амреев: ОТГ должна инвестировать в промышленность будущего

Багдад Амреев: ОТГ должна инвестировать в промышленность будущего Организация тюркских государств (ОТГ) должна инвестировать в промышленность будущего и формировать необходимые для этого навыки.
Бизнес
26 декабря 2024 г. 13:17
Багдад Амреев: ОТГ должна инвестировать в промышленность будущего

Организация тюркских государств (ОТГ) должна инвестировать в промышленность будущего и формировать необходимые для этого навыки.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев на Генассамблее Союза торгово-промышленных палат тюркских государств в Баку.

"Как мы подчеркнули на COP29, мы должны ускорить "зеленый переход", потому что других альтернатив нет", - отметил он.

Амреев сообщил, что возглавляемый им фонд будет предоставлять финансовую поддержку национальным, совместным и региональным проектам, способствующим увеличению торговли и инвестиций, расширению транспортных, энергетических и цифровых связей, а также техническую поддержку МСБ и стартапам.

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Версия на английском языке Baghdad Amreyev: OTS should invest in tomorrow's industry
Версия на азербайджанском языке Bağdat Amreyev: "TDT sabahın sənayesinə sərmayə qoymalıdır"

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