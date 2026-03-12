Бабаев: Порядка 30% жалоб потребителей в Азербайджане связаны с цифровой сферой

Порядка 30% обращений по вопросам защиты прав потребителей в Азербайджане связаны с отношениями, возникающими в цифровой сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте Джафар Бабаев на форуме "Потребители в современном цифровом мире: электронная торговля, цифровые услуги и вопросы безопасности" в Баку.

Он отметил, что развитие цифровых рынков открывает для потребителей новые возможности, однако вместе с тем создает и определенные риски.

"Среди наиболее распространенных проблем - случаи мошенничества в цифровой среде, незаконный доступ к персональным данным и причинение ущерба как потребителям, так и экономике", - сказал Бабаев.

Он подчеркнул, что анализ обращений, поступивших в агентство с 2020 года по настоящее время, показывает, что примерно треть из них связана с цифровыми отношениями.