AZSTAND провел панельную сессию в павильоне Азербайджана на COP30
Бизнес
- 21 ноября, 2025
- 10:30
Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) организовал панельную сессию "Формирование зеленого будущего через стандарты" в национальном павильоне на COP30 в бразильском Белене.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком.
Участники обсудили роль международных стандартов в поддержке климатических инициатив, снижении выбросов и повышении эффективности в таких сферах, как водные ресурсы и пищевые технологии.
Также отмечена важность расширения сотрудничества между структурами по стандартизации и государственными органами для продвижения устойчивых практик.
