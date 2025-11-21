Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    AZSTAND провел панельную сессию в павильоне Азербайджана на COP30

    Бизнес
    • 21 ноября, 2025
    • 10:30
    AZSTAND провел панельную сессию в павильоне Азербайджана на COP30

    Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) организовал панельную сессию "Формирование зеленого будущего через стандарты" в национальном павильоне на COP30 в бразильском Белене.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком.

    Участники обсудили роль международных стандартов в поддержке климатических инициатив, снижении выбросов и повышении эффективности в таких сферах, как водные ресурсы и пищевые технологии.

    Также отмечена важность расширения сотрудничества между структурами по стандартизации и государственными органами для продвижения устойчивых практик.

    Лента новостей