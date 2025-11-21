AZSTAND провел панельную сессию в павильоне Азербайджана на COP30

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) организовал панельную сессию "Формирование зеленого будущего через стандарты" в национальном павильоне на COP30 в бразильском Белене.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком.

Участники обсудили роль международных стандартов в поддержке климатических инициатив, снижении выбросов и повышении эффективности в таких сферах, как водные ресурсы и пищевые технологии.

Также отмечена важность расширения сотрудничества между структурами по стандартизации и государственными органами для продвижения устойчивых практик.