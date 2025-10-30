Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    AZPROMO запускает франчайзинговые проекты для азербайджанских брендов

    Бизнес
    • 30 октября, 2025
    • 11:56
    AZPROMO запускает франчайзинговые проекты для азербайджанских брендов

    Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) в ближайшее время начнет реализацию франчайзинговых проектов для местных брендов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора AZPROMO Турал Гаджылы на Евразийском франчайзинговом форуме в Баку.

    По словам Гаджылы, AZPROMO активно участвует в продвижении национальных продуктов и услуг за рубежом, уделяя особое внимание выходу отечественных брендов на глобальные рынки. Он также подчеркнул, что AZPROMO тесно сотрудничаем с Ассоциацией франчайзинга Азербайджана и другими профильными структурами в данном вопросе.

    Гаджылы добавил, что в ближайшее время стартует новый проект, который позволит местным брендам развиваться по франчайзинговой модели.

    "Продвижение национальных брендов требует не только участия государственных структур, но и активной позиции частного сектора. Мы готовы к сотрудничеству с ассоциациями и предпринимателями в этом направлении", - подчеркнул представитель AZPROMO.

