    AZPROMO: В наращивании экспорта из Азербайджана в Беларусь есть необходимость

    • 08 мая, 2026
    AZPROMO: В наращивании экспорта из Азербайджана в Беларусь есть необходимость

    Существует необходимость в наращивание объема экспорта из Азербайджана в Беларусь.

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы в ходе семинара Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) "Открытый диалог с бизнесом" в Баку.

    "С прошлого года число азербайджанских компаний, зарегистрированных на товарной бирже, выросло. Однако, к сожалению, мы не видим роста азербайджанского экспорта в Беларусь через площадку БУТБ - положительная динамика наблюдается только по направлению импорта в Азербайджан. В связи с этим я хотел бы призвать наши компании активнее работать и в сфере экспорта", - заявил Т. Гаджилы.

    Турал Гаджилы Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) Агентство поощрения инвестиций и экспорта (AZPROMO)
    AZPROMO: Azərbaycandan Belarusa ixracın artırılmasına ehtiyac var

