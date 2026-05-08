AZPROMO: В наращивании экспорта из Азербайджана в Беларусь есть необходимость
Бизнес
- 08 мая, 2026
- 11:37
Существует необходимость в наращивание объема экспорта из Азербайджана в Беларусь.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы в ходе семинара Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) "Открытый диалог с бизнесом" в Баку.
"С прошлого года число азербайджанских компаний, зарегистрированных на товарной бирже, выросло. Однако, к сожалению, мы не видим роста азербайджанского экспорта в Беларусь через площадку БУТБ - положительная динамика наблюдается только по направлению импорта в Азербайджан. В связи с этим я хотел бы призвать наши компании активнее работать и в сфере экспорта", - заявил Т. Гаджилы.
