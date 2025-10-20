Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    AZPROMO подписало меморандум с Белорусской универсальной товарной биржей

    Бизнес
    • 20 октября, 2025
    • 15:47
    AZPROMO подписало меморандум с Белорусской универсальной товарной биржей

    Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) подписало Меморандум о сотрудничестве с Белорусской универсальной товарной биржей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на AZPROMO.

    Документ направлен на развитие торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Беларусью, реализацию совместных проектов и создание новых партнерских платформ, а также укрепление прямых связей между бизнес-сообществом, организацию торговли азербайджанской продукцией через Белорусскую биржу.

    AZPROMO меморандум о сотрудничестве белорусская биржа
    AZPROMO və Belarus Universal Əmtəə Birjası arasında memorandum imzalanıb
    AZPROMO, Belarusian Universal Commodity Exchange sign memorandum

    Последние новости

    16:08

    Пашинян и Папа Римский обсудили установление мира между Арменией и Азербайджаном

    В регионе
    15:57

    Мерц объявил АдГ главным соперником христианских демократов на выборах

    Другие страны
    15:55

    Силовики увезли из здания муниципалитета задержанного мэра Гюмри - ОБНОВЛЕНО-3

    В регионе
    15:53

    В Испании из-за неизвестного дрона временно прекратил работу аэропорт

    Другие страны
    15:47

    AZPROMO подписало меморандум с Белорусской универсальной товарной биржей

    Бизнес
    15:42

    ХАМАС встретится с посредниками по перемирию в Газе в Каире

    Другие страны
    15:39

    Азербайджан ограничил импорт из ряда регионов из-за вспышек заболеваний животных

    Здоровье
    15:35

    Закрывается азербайджанское подразделение судоходной компании Великобритании

    Бизнес
    15:22

    Хорватский арбитр ФИФА впервые назначен на матч сборной Азербайджана

    Футбол
    Лента новостей