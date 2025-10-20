AZPROMO подписало меморандум с Белорусской универсальной товарной биржей
Бизнес
- 20 октября, 2025
- 15:47
Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) подписало Меморандум о сотрудничестве с Белорусской универсальной товарной биржей.
Об этом сообщает Report со ссылкой на AZPROMO.
Документ направлен на развитие торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Беларусью, реализацию совместных проектов и создание новых партнерских платформ, а также укрепление прямых связей между бизнес-сообществом, организацию торговли азербайджанской продукцией через Белорусскую биржу.
Последние новости
16:08
Пашинян и Папа Римский обсудили установление мира между Арменией и АзербайджаномВ регионе
15:57
Мерц объявил АдГ главным соперником христианских демократов на выборахДругие страны
15:55
Силовики увезли из здания муниципалитета задержанного мэра Гюмри - ОБНОВЛЕНО-3В регионе
15:53
В Испании из-за неизвестного дрона временно прекратил работу аэропортДругие страны
15:47
AZPROMO подписало меморандум с Белорусской универсальной товарной биржейБизнес
15:42
ХАМАС встретится с посредниками по перемирию в Газе в КаиреДругие страны
15:39
Азербайджан ограничил импорт из ряда регионов из-за вспышек заболеваний животныхЗдоровье
15:35
Закрывается азербайджанское подразделение судоходной компании ВеликобританииБизнес
15:22