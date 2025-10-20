AZPROMO подписало меморандум с Белорусской универсальной товарной биржей

Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) подписало Меморандум о сотрудничестве с Белорусской универсальной товарной биржей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZPROMO.

Документ направлен на развитие торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Беларусью, реализацию совместных проектов и создание новых партнерских платформ, а также укрепление прямых связей между бизнес-сообществом, организацию торговли азербайджанской продукцией через Белорусскую биржу.