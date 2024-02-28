AZPROMO подписал с Северо-Кавказским федеральным университетом меморандум о взаимопонимании

В рамках проходящего в Минеральных Водах XII российско-азербайджанского межрегионального форума между Северо-Кавказским федеральным университетом (СКФУ) и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) состоялось подписание меморандума

В рамках проходящего в Минеральных Водах XII российско-азербайджанского межрегионального форума между Северо-Кавказским федеральным университетом (СКФУ) и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) состоялось подписание меморандума о взаимопонимании.

Как передает Report со ссылкой на ставропольские СМИ, документ направлен на установление сотрудничества между сторонами в области подготовки и переподготовки специалистов с учетом кадровой потребности.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов в ходе форума, подчеркнув важность укрепления образовательных связей между Россией и Азербайджаном, сообщил, что сегодня Азербайджан входит в ТОП-5 стран по количеству обучающихся в СКФУ иностранных студентов.

"Наш университет уже длительное время тесно сотрудничает с Азербайджанской Республикой. Отмечу, что сегодня у нас обучается свыше 80 азербайджанских студентов, которые являются активными участниками всероссийских и международных мероприятий", – подчеркнул Д. Беспалов.

Более того, Северо-Кавказский федеральный университет является членом ассоциации российско-азербайджанских университетов. В настоящее время с одним из вузов Азербайджана активно прорабатывается вопрос открытия совместного российско-азербайджанского центра языка и культуры на университетских площадках в Баку и Ставрополе.

Кроме того, на пленарном заседании было анонсировано, что уже в мае 2024 года на площадке СКФУ пройдет IV Форум молодёжных инициатив России и Азербайджана. Среди основных направлений Форума – развитие молодежного туризма, добровольчества и технологического предпринимательства.

В рамках работы круглого стола «Современные особенности внешнеторговых операций экспортеров СКФО РФ и Азербайджанской Республики» обсуждалась тема экспорта российского образования.