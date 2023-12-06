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AZPROMO планирует реализовать проекты по стимулированию экспорта азербайджанского вина

AZPROMO планирует реализовать проекты по стимулированию экспорта азербайджанского вина Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) планирует реализовать в 2024 году несколько проектов по стимулированию экспорта вина.
Бизнес
6 декабря 2023 г. 18:29
AZPROMO планирует реализовать проекты по стимулированию экспорта азербайджанского вина

Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) планирует реализовать в 2024 году несколько проектов по стимулированию экспорта вина.

Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор агентства Юсиф Абдуллаев.

"В частности, планируется провести работу по продвижению азербайджанского вина на основных экспортных рынках, в торговых сетях. Проекты будут охватывать рынки как России, так и других стран. Азербайджанское вино имеет большой экспортный потенциал, в том числе для рынков Центральной и Восточной Азии", - отметил он.

Абдуллаев отметил, что в настоящее время крупнейшим экспортером вина в регионе является Грузия.

"Через несколько лет мы сможем составить серьезную конкуренцию Грузии на этих рынках. Также очень важно развитие винного туризма", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gələn il şərab ixracını stimullaşdırmaq üçün layihələr icra edəcək

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