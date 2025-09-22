Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    AZPROMO: Экспортерам будут предоставлены дополнительные механизмы поддержки

    Бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 15:49
    AZPROMO: Экспортерам будут предоставлены дополнительные механизмы поддержки

    С этого года в Азербайджане экспортерам будут предоставлены дополнительные механизмы поддержки.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF-2025) в Баку.

    По его словам, одним из них является логистическая субсидия. "Кроме того, в этом году мы представим сайт Invest in Azerbaijan. Нашей основной целью является привлечение инвесторов. Мы связываем экспортеров с инвесторами и уделяем особое внимание ненефтегазовому сектору. Главное значение сегодняшнего мероприятия - повышение роли Азербайджана на мировой инвестиционной карте", - сказал Абдуллаев.

    AZPROMO экспорт импорт
    AZPROMO: Bu ildən ixracatçılara əlavə dəstək mexanizmləri təqdim olunacaq

    Последние новости

    15:54

    Азербайджан подписал новое соглашение о сотрудничестве с IFC

    Бизнес
    15:52

    Путин: РФ не заинтересован в дальнейшем подстегивании гонки вооружений

    В регионе
    15:49

    В Азербайджане будет создан "Промышленный парк зеленой энергии"

    Промышленность
    15:49

    AZPROMO: Экспортерам будут предоставлены дополнительные механизмы поддержки

    Бизнес
    15:42

    Будет переформирован наблюдательный совет Bank Avrasiya

    Финансы
    15:36

    Каталин Бихари: Венгерские компании готовы инвестировать в восстановление Карабаха

    Карабах
    15:33

    С 1 октября вводится запрет на деятельность арендаторов на рынках без налогового учета

    Бизнес
    15:32

    Главный преподаватель: Лаборатории Карабахского университета сыграют важную роль в подготовке студентов

    Наука и образование
    15:26

    Пенсии будут полностью выплачены завтра

    Социальная защита
    Лента новостей