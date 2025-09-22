AZPROMO: Экспортерам будут предоставлены дополнительные механизмы поддержки
Бизнес
- 22 сентября, 2025
- 15:49
С этого года в Азербайджане экспортерам будут предоставлены дополнительные механизмы поддержки.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF-2025) в Баку.
По его словам, одним из них является логистическая субсидия. "Кроме того, в этом году мы представим сайт Invest in Azerbaijan. Нашей основной целью является привлечение инвесторов. Мы связываем экспортеров с инвесторами и уделяем особое внимание ненефтегазовому сектору. Главное значение сегодняшнего мероприятия - повышение роли Азербайджана на мировой инвестиционной карте", - сказал Абдуллаев.
