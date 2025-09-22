AZPROMO: Bu ildən ixracatçılara əlavə dəstək mexanizmləri təqdim olunacaq
Biznes
- 22 sentyabr, 2025
- 15:22
Bu ildən Azərbaycanda ixracatçılara əlavə dəstək mexanizmləri təqdim olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktoru Yusif Abdullayev Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda (AIIF-2025) bildirib.
Onun sözlərinə görə, bunlardan biri logistika subsidiyasıdır: "Bununla yanaşı, bu il "Invest in Azerbaijan" saytını təqdim edəcəyik. AZPROMO olaraq əsas məqsədimiz investorları cəlb etməkdir. Biz ixracatçıları investorlarla əlaqələndiririk və qeyri-neft-qaz sektoruna xüsusi önəm veririk. Bugünkü tədbirin əsas əhəmiyyəti isə Azərbaycanın dünya investisiya xəritəsində rolunun artırılmasıdır".
