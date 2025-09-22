İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Biznes
    • 22 sentyabr, 2025
    • 15:22
    AZPROMO: Bu ildən ixracatçılara əlavə dəstək mexanizmləri təqdim olunacaq

    Bu ildən Azərbaycanda ixracatçılara əlavə dəstək mexanizmləri təqdim olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktoru Yusif Abdullayev Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda (AIIF-2025) bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bunlardan biri logistika subsidiyasıdır: "Bununla yanaşı, bu il "Invest in Azerbaijan" saytını təqdim edəcəyik. AZPROMO olaraq əsas məqsədimiz investorları cəlb etməkdir. Biz ixracatçıları investorlarla əlaqələndiririk və qeyri-neft-qaz sektoruna xüsusi önəm veririk. Bugünkü tədbirin əsas əhəmiyyəti isə Azərbaycanın dünya investisiya xəritəsində rolunun artırılmasıdır".

