AZPROMO направит 266 тыс. манатов на аренду помещения в бизнес-центре Тель-Авива

Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) заключило контракт на аренду помещения в бизнес-центре "Trade Tower" в столице Израиля Тель-Авиве.

Как сообщает "Report", за соответствующие услуги аренды и хранения организация заплатит 266 тыс. манатов.

Здание расположено по адресу улица Хамеред, 25. Планируемая к аренде площадь находится на 8-м этаже бизнес-центра и составляет 229 кв. м.