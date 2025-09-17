AZPROMO направит 266 тыс. манатов на аренду помещения в бизнес-центре Тель-Авива
Бизнес
- 17 сентября, 2025
- 11:05
Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) заключило контракт на аренду помещения в бизнес-центре "Trade Tower" в столице Израиля Тель-Авиве.
Как сообщает "Report", за соответствующие услуги аренды и хранения организация заплатит 266 тыс. манатов.
Здание расположено по адресу улица Хамеред, 25. Планируемая к аренде площадь находится на 8-м этаже бизнес-центра и составляет 229 кв. м.
