Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    AZPROMO направит 266 тыс. манатов на аренду помещения в бизнес-центре Тель-Авива

    Бизнес
    • 17 сентября, 2025
    • 11:05
    AZPROMO направит 266 тыс. манатов на аренду помещения в бизнес-центре Тель-Авива

    Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) заключило контракт на аренду помещения в бизнес-центре "Trade Tower" в столице Израиля Тель-Авиве.

    Как сообщает "Report", за соответствующие услуги аренды и хранения организация заплатит 266 тыс. манатов.

    Здание расположено по адресу улица Хамеред, 25. Планируемая к аренде площадь находится на 8-м этаже бизнес-центра и составляет 229 кв. м.

    AZPROMO Израиль Тель-Авив бизнес-центр аренда договор
    AZPROMO 266 min manata Təl-Əvivdə ərazi icarəyə götürəcək
    AZPROMO to allocate over $156,000 for rent of premises in Tel Aviv business center

    Последние новости

    11:57

    Профицит в балансе транспортных услуг Азербайджана в I полугодии составил $856 млн

    Финансы
    11:56

    В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодекса

    Финансы
    11:50

    В ММ обсуждается новый законопроект о транспортно-экспедиционной деятельности

    Инфраструктура
    11:49

    В парламенте предложили продлить налоговые льготы на импорт электромобилей

    Бизнес
    11:43

    Доход Азербайджана от инвестиций за рубежом достиг $528 млн

    Финансы
    11:41

    В ЦБА обнародовали объемы денежных переводов из Азербайджана в I полугодии

    Финансы
    11:39

    Катар осудил наступление ЦАХАЛ на Газу

    Другие страны
    11:37

    Инвестиции Азербайджана в Израиль в I полугодии превысили $540 млн за счет "Тамар"

    Финансы
    11:34

    В Марнеули отметят День национальной музыки Азербайджана

    Kультурная политика
    Лента новостей