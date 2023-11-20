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Azexport представил сертификаты свободной продажи для экспорта в Индонезию

Azexport представил сертификаты свободной продажи для экспорта в Индонезию Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, представил сертификаты свободной продажи для экспорта в Индонезию 10 наименований фруктовых соков и безалкогольных напитков азербайджанского производства под
Бизнес
20 ноября 2023 г. 11:37
Azexport представил сертификаты свободной продажи для экспорта в Индонезию

Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, представил сертификаты свободной продажи для экспорта в Индонезию 10 наименований фруктовых соков и безалкогольных напитков азербайджанского производства под брендом Made in Azerbaijan.

Об этом Report сообщили в Центре.

Согласно информации, всего с апреля 2018 года по ноябрь 2023 года было выдано 684 сертификата свободной продажи на продукцию. Сертификаты упростили выход продуктов питания, лекарственных средств и других товаров азербайджанского производства на рынки Катара, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Ирака, Индонезии, Вьетнама, Филиппин и др. стран.

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Версия на азербайджанском языке "Azexport" İndoneziyaya ixrac üçün sərbəst satış sertifikatları təqdim edib

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