Azexport представил сертификаты свободной продажи для экспорта в Индонезию

Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, представил сертификаты свободной продажи для экспорта в Индонезию 10 наименований фруктовых соков и безалкогольных напитков азербайджанского производства под

Портал Azexport, оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, представил сертификаты свободной продажи для экспорта в Индонезию 10 наименований фруктовых соков и безалкогольных напитков азербайджанского производства под брендом Made in Azerbaijan.

Об этом Report сообщили в Центре.

Согласно информации, всего с апреля 2018 года по ноябрь 2023 года было выдано 684 сертификата свободной продажи на продукцию. Сертификаты упростили выход продуктов питания, лекарственных средств и других товаров азербайджанского производства на рынки Катара, Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Ирака, Индонезии, Вьетнама, Филиппин и др. стран.