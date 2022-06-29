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Azersun Holding: Азербайджанские суда ожидают очереди в грузинском порту

Azersun Holding: Азербайджанские суда ожидают очереди в грузинском порту Из-за российско-украинской войны в Грузии возникли проблемы с логистикой.
Бизнес
29 июня 2022 г. 12:48
Azersun Holding: Азербайджанские суда ожидают очереди в грузинском порту

Из-за российско-украинской войны в Грузии возникли проблемы с логистикой.

Как сообщает Report, об этом на азербайджано-грузинском бизнес-форуме в Баку заявил генеральный директор ООО Azеrsun Holding Саваш Узан.

"Грузинские порты чересчур перегружены из-за закрытия украинских портов. В соседней стране 9-10 казахстанских, 4 узбекских и азербайджанских судов уже больше месяца ожидают очереди. Необходимо учесть состояние портов, осуществить сюда дополнительное инвестирование", - отметил С.Узан.

По словам гендиректора Azеrsun Holding, закрытие портов в Украине создает большие возможности для нашей страны: "Прибытие такого большого количества грузов не ожидалось. В настоящее время грузы Казахстана и Узбекистана перевозятся по Среднему коридору, и это может продолжиться в будущем. Чтобы грузовые перевозки не были временными, в Средний коридор нужно вложить дополнительные средства".

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Версия на азербайджанском языке “Azərsun Holdinq": "Azərbaycan gəmiləri Gürcüstan limanında növbə gözləyir"

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