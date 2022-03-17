О нас
Аудио новости

AzerGold: До 2029 года планируется ввести в эксплуатацию 10 месторождений

AzerGold: До 2029 года планируется ввести в эксплуатацию 10 месторождений Согласно Стратегическому плану ЗАО AzerGold, наряду с новыми проектами Greenfield, с 2022 по 2029 год планируется ввести в эксплуатацию 10 месторождений, в том числе 4 месторождения золота, 1 месторождение полиметаллических, 3 месторождения медных и 2 мес
Бизнес
17 марта 2022 г. 12:25
AzerGold: До 2029 года планируется ввести в эксплуатацию 10 месторождений

Согласно Стратегическому плану ЗАО AzerGold, наряду с новыми проектами Greenfield, с 2022 по 2029 год планируется ввести в эксплуатацию 10 месторождений, в том числе 4 месторождения золота, 1 месторождение полиметаллических, 3 месторождения медных и 2 месторождения железных руд.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Хайям Фарзалиев на презентации книги ”Разведка полезных ископаемых и основы горнодобывающей промышленности".

По его словам, разведочные и исследовательские работы на нескольких перспективных участках выполняются по плану: "За период деятельности обществом было проделано около 240 тысяч метров бурильных работ, что считается высоким показателем в горнодобывающей промышленности страны. С 2017 года запасы металла в объеме 179 тысяч унций в золотом эквиваленте увеличились в 24 раза - до 4,4 млн унций в золотом эквиваленте".

X. Фарзалиев отметил, что за период своей деятельности AzerGold экспортировал 287 тысяч унций золота и 530 тысяч унций серебра: "За период чуть более 5 лет от реализации драгоценных металлов в экономику страны привлечено около 757 млн манатов".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке AzerGold eyes putting 10 deposits into operation by 2029
Версия на азербайджанском языке "AzerGold": "2029-cu ilədək 10 yatağın istismara verilməsi hədəflənir"

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
10 марта 2022 г. 13:09
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
В Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
ФотоВ Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
10 марта 2022 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi