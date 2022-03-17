AzerGold: До 2029 года планируется ввести в эксплуатацию 10 месторождений

Согласно Стратегическому плану ЗАО AzerGold, наряду с новыми проектами Greenfield, с 2022 по 2029 год планируется ввести в эксплуатацию 10 месторождений, в том числе 4 месторождения золота, 1 месторождение полиметаллических, 3 месторождения медных и 2 мес

Согласно Стратегическому плану ЗАО AzerGold, наряду с новыми проектами Greenfield, с 2022 по 2029 год планируется ввести в эксплуатацию 10 месторождений, в том числе 4 месторождения золота, 1 месторождение полиметаллических, 3 месторождения медных и 2 месторождения железных руд.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Хайям Фарзалиев на презентации книги ”Разведка полезных ископаемых и основы горнодобывающей промышленности".

По его словам, разведочные и исследовательские работы на нескольких перспективных участках выполняются по плану: "За период деятельности обществом было проделано около 240 тысяч метров бурильных работ, что считается высоким показателем в горнодобывающей промышленности страны. С 2017 года запасы металла в объеме 179 тысяч унций в золотом эквиваленте увеличились в 24 раза - до 4,4 млн унций в золотом эквиваленте".

X. Фарзалиев отметил, что за период своей деятельности AzerGold экспортировал 287 тысяч унций золота и 530 тысяч унций серебра: "За период чуть более 5 лет от реализации драгоценных металлов в экономику страны привлечено около 757 млн манатов".