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Азербайджан удвоил импорт автомобилей

​Азербайджан удвоил импорт автомобилей

В январе-мае этого года в Азербайджан было импортировано 15 585 различных видов транспортных средств.

Как сообщает со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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