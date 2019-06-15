​Азербайджан удвоил импорт автомобилей

В январе-мае этого года в Азербайджан было импортировано 15 585 различных видов транспортных средств.
Как сообщает со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В январе-мае этого года в Азербайджан было импортировано 15 585 различных видов транспортных средств.
Как сообщает со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Aqşin RafiqoğluАвтор новости