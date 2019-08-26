Азербайджан планирует экспортировать комби в Россию, Грузию и Украину - ФОТО

ООО "Электрогаз", представляющий собой завод по производству комби на основе азербайджано-китайских инвестиций, планирует организовать экспорт комби в страны СНГ.

Об этом Report сказал директор нового завода Эльнур Джамилли.

По его словам, завод ведет переговоры с Россией, Грузией и Украиной: "После решения некоторых вопросов в следующем месяце начнется экспорт. Российский рынок очень интересен для нас".

Э.Джамилли подчеркнул, что на азербайджанский рынок в год импортируется 150 тыс. комби: "В Азербайджан ввозятся комби из Китая, Турции, Ирана и других стран. Примерно 100 тыс. этих комби приходится на Китай".

Директор завода отметил, что ежемесячная производственная сила ООО "Электрогаз" превышает 100 тыс. единиц: "В рамках некоторых государственных проектов были проданы комби нашего предприятия. Нет никаких проблем с качеством товара".

Напомним, что 21 августа на территории Абшеронского района при поддержке государства и на основе местных и китайских инвестиций приступил к работе завод по производству комби. В открытие завода вложено 2 млн манатов инвестиций, половина из которых - зарубежный капитал. В будущем объём инвестиций в завод возрастет до 11 млн манатов. Это позволит расширить профиль производства завода. Это позволит расширить производственным профиль завода, сказал Э.Джамилли.