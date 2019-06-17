Азербайджан в 2019 году импортировал мяса КРС из Украины на 5,8 млн долларов

Украинские аграрии за пять месяцев этого года поставили за рубеж свежего, охлажденного и замороженного мяса крупного рогатого скота (КРС) на $42 млн.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины, передает Report.

В частности, Украина экспортировала 6,27 тыс. тонн свежего и охлажденного мяса КРС на $19,3 млн.

Основные поставки были осуществлены в:

Казахстан - 2,67 тыс. тонн на $8,1 млн;

Азербайджан - 1,91 тыс. тонн на $5,8 млн;

Беларусь - 1,24 тыс. тонн на $3,8 млн;

Другие - 1,65 тыс. тонн на $5 млн.