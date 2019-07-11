Министр экономики: Азербайджан должен увеличить экспорт ненефтяной продукции во Францию

"Азербайджан вложил 2,6 млрд долларов в экономику Франции, а Франция - 2,2 млрд долларов в экономику Азербайджана. В настоящее время в нашей стране действуют около 45 французских компаний".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на бизнес-форуме Азербайджан-Франция в Баку.

В мероприятии принимают участие более 150 бизнесменов, действующие в сфере сельского хозяйства, образования, туризма и пр.

Министр отметил, что на сегодняшний день между странами подписано около 70 документов.

"За первые пять месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Францией увеличился на 53% в годовом сравнении. На Азербайджан приходится 62,4% товарооборота Франции с Южным Кавказом. Необходимо сбалансировать товарооборот. Азербайджан должен увеличить экспорт ненефтяных продукции во Францию. В этом направлении есть большой потенциал", - сказал он.

Кроме того, С.Мустафаев подчеркнул важность создания совместных предприятий. Он отметил, что французские компании привлечены в качестве подрядчиков к 34 проектам стоимостью 6,2 млрд долларов, реализованным за счет госбюджета Азербайджана.