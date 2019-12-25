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Азербайджан будет экспортировать растительную продукцию в Европу

​Азербайджан будет экспортировать растительную продукцию в Европу

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) ведет переговоры об экспорте продукции растениеводства в ЕС.

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя агентства Эльхан Микаилов.

"Фундук занимает первое место в экспорте ненефтяной продукции. Мы разработали план действий по устранению случаев отказа от экспортного фундука в страны-члены ЕС. В результате мер расфасовка, обработка и транспортировка отечественного фундука будут соответствовать требованиям ЕС. Отказы в основном аргументированы проблемами с документацией и транспортировкой. Мы предпринимаем необходимые меры, которые позволят упростить экспорт в Европу не только фундука, но и помидоров, хурмы и другой продукции", - сказал он. 

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