Азербайджанский предприниматель инвестировал семь млн. евро в асфальтовый завод в Украине

Киев. 19 мая. REPORT.AZ/ В украинском городе Николаев состоялось торжественное открытие нового асфальтового завода, главным инвестором которого выступил азербайджанский предприниматель Зияддин Алиев, сообщает украинское бюро агентства Report.

Отметим, что предприниматель вложил семь миллионов евро в завод и намерен продолжать развивать свою деятельность на территории Львовской области. По планам, завод уже в начале своей деятельности будет выдавать 180 тонн асфальта в час.

"Запуск позволит обеспечить рабочими местами 100 работников во Львовской области с последующим увеличением количества рабочих мест, связанным с наращиванием объемов производства. На сегодня завод ООО "Алов" имеет 39 единиц высокотехнологичного оборудования и тяжелую технику, среди которых виброкатки, фрезы, самосвалы, произведенные в Европе", - заявил на церемонии открытия З.Алиев.

В свою очередь заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк отметил, что открытие завода станет серьезными толчком для конкурентной среды, а главное продемонстрирует другим инвесторам, что инвестировать в Украину можно и нужно.