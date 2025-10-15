Азербайджанский минеральный напиток "Истису" вышел на рынок Беларуси

Азербайджанский минеральный напиток "Истису" начал поставляться в Беларусь.

Как передает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы, выступая на Азербайджано-белорусском бизнес-форуме.

По его словам, стороны успешно реализовали все необходимые этапы для осуществления экспорта.

"Мы продвигаем на белорусский рынок минеральный напиток "Истису". Контракт подписан, лабораторные испытания и регистрация в рамках Евразийского экономического союза завершены. Мы уже реализовали экспорт первой партии продукции", - отметил Гаджилы.