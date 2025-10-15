Азербайджанский минеральный напиток "Истису" вышел на рынок Беларуси
- 15 октября, 2025
- 11:03
Азербайджанский минеральный напиток "Истису" начал поставляться в Беларусь.
Как передает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы, выступая на Азербайджано-белорусском бизнес-форуме.
По его словам, стороны успешно реализовали все необходимые этапы для осуществления экспорта.
"Мы продвигаем на белорусский рынок минеральный напиток "Истису". Контракт подписан, лабораторные испытания и регистрация в рамках Евразийского экономического союза завершены. Мы уже реализовали экспорт первой партии продукции", - отметил Гаджилы.
