Азербайджанский минеральный напиток "Истису" вышел на рынок Беларуси

    Бизнес
    • 15 октября, 2025
    • 11:03
    Азербайджанский минеральный напиток "Истису" начал поставляться в Беларусь.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Турал Гаджилы, выступая на Азербайджано-белорусском бизнес-форуме.

    По его словам, стороны успешно реализовали все необходимые этапы для осуществления экспорта.

    "Мы продвигаем на белорусский рынок минеральный напиток "Истису". Контракт подписан, лабораторные испытания и регистрация в рамках Евразийского экономического союза завершены. Мы уже реализовали экспорт первой партии продукции", - отметил Гаджилы.

    Azərbaycanın "İstisu" mineral suları Belarus bazarına daxil olub
    Azerbaijan's Istisu mineral water enters Belarusian market

