Azərbaycanın "İstisu" mineral içkisi Belarus bazarına daxil olub

    Biznes
    • 15 oktyabr, 2025
    • 11:47
    Azərbaycanın "İstisu" mineral içkisinin Belarusa ixracına başlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) icraçı direktorunun müavini Tural Hacılı Azərbaycan-Belarus biznes forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, tərəflər ixracın həyata keçirilməsi üçün bütün zəruri mərhələləri uğurla reallaşdırıblar.

    "Biz "İstisu" mineral içkisini Belarus bazarına çıxarırıq. Müqavilə imzalanıb, Avrasiya İqtisadi İttifaqı çərçivəsində laboratoriya sınaqları və qeydiyyat başa çatıb. Artıq məhsulun ilk partiyası ixrac edilib", - T.Hacılı qeyd edib.

    Азербайджанский минеральный напиток "Истису" вышел на рынок Беларуси
    Azerbaijan's Istisu mineral water enters Belarusian market

