Азербайджанский инвестхолдинг и компания DLW подписали Меморандум о взаимопонимании

Между Азербайджанским инвестиционным холдингом и компанией Dubai Logistics World подписан Меморандум о взаимопонимании.

Между Азербайджанским инвестиционным холдингом и компанией Dubai Logistics World подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсетях.

"Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Азербайджанским инвестиционным холдингом и компанией Dubai Logistics World, предусматривает сотрудничество в сфере присоединения нашей страны к инициативе World Logistics Passport (WLP), получению компаниями Азербайджана, занимающимися международной торговлей, доступа ко всем преимуществам, предоставляемым региональными центрами WLP", - отметил он.