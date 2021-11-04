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Азербайджанский инвестхолдинг и компания DLW подписали Меморандум о взаимопонимании

Азербайджанский инвестхолдинг и компания DLW подписали Меморандум о взаимопонимании Между Азербайджанским инвестиционным холдингом и компанией Dubai Logistics World подписан Меморандум о взаимопонимании.
Бизнес
4 ноября 2021 г. 15:06
Азербайджанский инвестхолдинг и компания DLW подписали Меморандум о взаимопонимании

Между Азербайджанским инвестиционным холдингом и компанией Dubai Logistics World подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсетях.

"Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Азербайджанским инвестиционным холдингом и компанией Dubai Logistics World, предусматривает сотрудничество в сфере присоединения нашей страны к инициативе World Logistics Passport (WLP), получению компаниями Азербайджана, занимающимися международной торговлей, доступа ко всем преимуществам, предоставляемым региональными центрами WLP", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке İnvestisiya Holdinqi və DLW şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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